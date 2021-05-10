وزير ايراني بالعبرية: الجبناء وحدهم يتفاخرون بقتل الأطفال

هبة بريس ـ وكالات

علق وزير الاتصالات الإيراني محمد جواد آذري جهرمي على التطورات الميدانية والتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي.

وكتب آذري جهرمي باللغة العبرية على حسابه عبر “تويتر”: “فقط الجبناء هم الذين يتفاخرون بقتل الأطفال”.

وأضاف: “بالتأكيد ليس من المستبعد أن يلحق الجامح الضرر للعالم”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن “إيران لن تتخلى عن واجبها تجاه القدس والأقصى، وتبذل جهودها على مختلف الأصعدة ومع جميع الأصدقاء في المحافل المختلفة لإسناد الحق الفلسطيني وإجهاض مخططات الاحتلال والعمل للحفاظ على إسلامية القدس، ومنع أي انتهاك في الأقصى، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في القطاع”.

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