إبتدائية تزنيت تفرج عن الزميل "بوطعام
الصحافي محمد بوطعام

ابتدائية تزنيت تفرج عن الصحافي “بوطعام “

2021-05-10 / 9:25 مساءً
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

اعلن الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، في بيان له موجه للرأي العام والصحفي منه، بإطلاق سراح الزميل محمد بوطعام وتبرأته من كل التهم الموجهة اليه، بعد زوال اليوم الاثنين 10 ماي الجاري.

و تابع المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، باهتمام بالغ أطوار متابعة الزميل محمد بوطعام، مدير موقع إخباري محلي، في حالة اعتقال منذ يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 على خلفية عدم ملاءمته للموقع الإلكتروني.

وبمجرد علم مكتب الفرع الجهوي بأكادير بخبر اعتقال الزميل بوطعام اجرى مكتب الفرع اتصالات عدة مع قيادة النقابة وإجراء اتصالات مماثلة مع عائلة الزميل قصد التراجع عن الإضراب عن الطعام بعد اخبار مدير السجن المحلي لعائلته دخوله في إضراب يوم الاربعاء 5ماي 2021.

وجرت بالمحكمة الابتدائية بتزنيت مناقشة الملف، وخلال الجلسة عبر الاعلامي محمد بوطعام عن استعداده القيام بمسطرة الملاءمة لموقعه الإلكتروني، مشيرا بخصوص الأمر الاستعجالي الصادر بشأن الحجب إثر دعوى من وكيل الملك، أنه لم يبلغ به بالطرق القانونية اللازمة حتى تتم مطالبته بتنفيذه.

وقررت هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية بتزنيت، بعد زوال اليوم الاثنين إدخال الملف إلى التأمل والمداولة، ورفض طلب السراح الذي تقدم به دفاعه على أن تنطق بحكمها اليوم الاثنين.

وعليه، فإن مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بأكادير، يثمن عاليا مجهودات كل من ساند وساهم في طي هذا الملف، الى جانب قرار هيئة الحكم القاضي ببراءة الزميل محمد بوطعام من كل ما نسب اليه.

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