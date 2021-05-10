محسن ياجور يطالب بمستحقاته وإدارة النادي تصدر بيان توضيحي

هبة بريس : وجدة

عرف مساء يوم الأحد 9 ماي الجاري، ساعات قليلة قبل انطلاق مباراة النهضة البركانية لكرة القدم و المغرب الرياضي التطواني، تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتبين من خلاله حضور ممثلين عن الأورنج بويز لحصة تدريبية يوما قبل المقابلة، في إطار دعم و تمرير رسالة إيجابية للاعبين.

ما أثار الإنتباه من خلال هذا الفيديو، المداخلة الوحيدة الغير مسؤولة و الغير مفهومة للاعب محسن ياجور على بعد 16 دورة من نهاية الموسم الرياضي 2021/2020، يمرر من خلالها مغالطات تسيء لنادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم بجميع مكوناته.

و حسب بيان حقيقة للمكتب المسير للنادي توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، أنه تنويرا للرأي العام وضح عدة معطيات كما يلي :

* استنكار المكتب المسير للتصريحات التي أدلى بها اللاعب.

* مناقشة حقوق اللاعبين تجرى وفقا لمساطير وقوانين ينص عليها العقد المبرم ويكون طرفاها اللاعب و النادي.

* يتوفر كل لاعب على عقد احترافي خاص به، و لا يحق لأي لاعب المطالبة بمستحقات باقي زملائه.

* النادي اثبت بوثائق بتوصل اللاعبين بدفوعات من مستحقاتهم برسم الموسم الرياضي 2021/2020 ومن ضمنها منحة التتويج بكأس الكونفدرالية الافريقية

* إحالة اللاعب على اللجنة التأديبية يوم الثلاثاء 11 ماي على الساعة الثانية زوالا للإستماع إليه.

و في الأخير، يناشد نادي نهضة بركان الجماهير البرتقالية عدم الانسياق بصفة عامة وراء الإشاعات المغرضة التي تؤثر سلبا على مستقبل النادي ومكتسباته.

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