بركان .. فاكهة الزعرور ، إنتاج وفير وجودة عالية

هبة بريس : وجدة

تغطي أشجار الزعرور بإقليم بركــان مساحة مهمة تقدر ب 600 هكتار، و هو ما يمثل أكثر من 80% من مجموع المساحة المخصصة لهذه الزراعة على المستوى الوطني، حيث توجد هذه المساحة بالمدار السقوي لملوية و تتوزع على جماعات زكزل و تقربوصت و تازاغين و واو اللوت، وتتميز بإنتاج 4 أصناف من الزعرور و هي طاناكا و نافيلا و الموسكا و المكركب.

وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات توصل موقع هبة بريس بنسخة منه، فقد انطلق موسم جني الزعرور برسم الموسم الفلاحي2020-2021 منذ أيام، حيث اتضحت بوادر الإنتاج الجيد من حيث الكم و الجودة ، حيث يرتقب أن يصل الإنتاج 10.000 طن.

كما يتمتع مزاح زكزل بشهادة البيان الجغرافي منذ 2013، و يصنف من بين المنتجات المجالية التى حظيت بعناية المخطط الفلاحي الجهوي في إطار برنامج تنمية المنتجات المجالية بجهة الشرق.

ويضيف البلاغ ذاته، وفي هذا الإطار و من أجل تنمية و تثمين فاكهة الزعرور بجهة الشرق, خصصت المديرية الجهوية لجهة الشرق ما بين 2015 و 2019 غلافا ماليا تجاوز المليون درهم من أجل تحسين تقنيات الإنتاج و تثمين المنتوج و الرفع من تنافسيته، في هذه الفترة، حيث استفاد منتجو هذه الفاكهة من عدة تكوينات حول طرق الإنتاج و التثمين و التسويق و من توزيع معدات تقنية، فضلا عن تجهيز و حدة لتلفيف و تبريد المزاح، كذلك استفاد 32 منتجا من الدعم التقني المخصص للحصول على شهادة البيان الجغرافي المحمي.

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