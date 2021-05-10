سلطات الرباط تفرق بالقوة وقفة تضامنية مع المقدسيين
نظم العشرات من النشطاء، والمهتمين بالقضية الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين 10 ماي الجاري، وقفتين تضامنيتين، في مدينتي الرباط والدار البيضاء، مع المقدسيين، احتجاجا على ما يقوم به المستوطنون من اقتحام للمسجد الأقصى واستباحته وقمع المصلين به.
وقامت السلطات العمومية بالعاصمة الرباط بمنع تنظيم وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها “الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع”، أمام مقر البرلمان.
وتدخلت القوات العمومية المشكلة من عناصر التدخل السريع وعناصر القوات المساعدة لتفريق الوقفة الاحتجاجية التي كان قد دعا لها مناهضو التطبيع ، باستخدام القوة،
وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، قد دعت إلى تنظيم هذه الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، تنديدا بما يقوم به “الكيان الصهيوني” من جرائم، ترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية من فصل عنصري واضطهاد، وخاصة في حق سكان القدس، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، بعمليات تطهير عرقي واسعة النطاق، لا سيما في حي الشيخ جراح الذي يسعى المحتل إلى السيطرة عليه وطرد سكانه.
4 تعليقات
When Algerian president spanish government German government called Morocco as enemy and harbor a terrorist leader and go against Morocco territory no one go out and protest every one go silent except the king and his foreign ministry
لك الله يا قدس بيعت القضية الفلسطينية من اجل لا شيء.
ماجاء في تعليق بالأنجليزية صحيح والوقفات الإحتجاجية العارمة ضد الرئاسة الجزائرية والألمانية والإسبانية أعداء وحدتنا الترابية يجب أن تقام في جميع مدننا لدعم دبلوماسيتنا وللتنديد بعداء الجزائر وعدوانية رئيسها الكركوز تبون فزاعة من ورق لعبة شنقريحة خونة الشعب الجزائري الشقيق. وكذلك دعم إخوتنا المسلمين في فلسطين المحتلة أرضهم. لا سلطة ولا قمع ضد كلمة الشعب.
اللهم أنت حسبنا وأنت حسب المدافعين عن الأقصى وعن بيضة الإسلام هناك