توقيف 49 مهاجرا بعد إحباط محاولتهم للهجرة السرية بطرفاية

هبة بريس - أشعبان لحبيب

تمكنت الدوريات المشتركة، التي قامت بها مصالح الدرك الملكي، والسلطات المحلية، والقوات المساعدة، فجر اليوم الاثنين على الطريق الساحلية بين مدينة طرفاية وقرية الصيد أمكريو، من إحباط محاولة للهجرة السریة، وذلك بعد إكتشاف مجموعة من الأفارقة حددتها مصادرنا في 49 مهاجر سري، من بينهم نساء وأطفال كانوا وسط الصحراء ينتظرون الفرصة المناسبة، من أجل الإبحار الى جزر الكناري بطريقة غير شرعية، انطلاقاً من الشریط الساحلي التابع للإقليم.

مصادر هبة بريس التي أكدت، أنه تم ضبط 49 مهاجراً سریاً ینحدرون من بلدان إفریقیا جنوب الصحراء، من ضمنهم نساء ورضيع وسط الصحراء، بعدما تم التخلي عنهم من طرف منظمي هذه العملية، الذين قاموا بالفرار وسط الصحراء عبر سيارات رباعية الدفع، بعد أن تأكدوا أن عملية الهجرة الغير نظامية ستفشل، بسبب تشديد الخناق على شواطئ الإقليم من طرف الجهات المختصة.

مصادر متطابقة أسرت ل هبة بريس، أن مصالح الدرك الملكي والقوات المساعدة، قاموا بتطويق مكان تواجد المهاجرين السريين، وشل حركاتهم مع تعميم اوصاف السيارات الرباعية التي كانت تقل المهاجرين إلى جميع نقط التفتيش.

وأفادت السلطات المحلیة بمدينة طرفاية، أنه تم نقل الموقوفين إلى مركز الإواء، وتوفير مواد غذائية لهم، كما تم نقل مهاجرة وطفلها إلى المركز الصحي من أجل تلقي بعض الفحوصات الطبية.

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