تزامنا و ذكرى ميلادها.. بسمة بوسيل توجه رسالة مؤثرة لوالدها الراحل

نجلاء مزيان - هبة بريس

في ذكرى ميلادها 29، وجهت خريجة برنامج ستار أكاديمي و زوجة الفنان المصري تامر حسني، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات، رسالة مؤثرة لوالدها.

و قامت بسمة بوسيل بنشر مجموعة من صور طفولتها رفقة والدها، عبر موقع انستقرام، مرفوقة بالتعليق التالي :” أول عيد ميلاد لي من غير ما بقى فحضنك، ربنا يرحمك و تبقى في الجنه باذن الله، أنا مهما دعيتلك عمري ما هديك حقك”.

و أضافت :” لكل الناس الطيبة اللي افتكرتني وبعتتلي النهارده، شكرا على كل كلمة حب بعتوهالي ..، نفسي أي حد نفسه يفرحني النهارده باي رسالة يا ريت لو تبقى دعاء لابويا.

و الجدير بالذكر، إلى أن والد بسمة بوسيل غادر إلى دارالبقاء، بداية شهر أبريل الماضي، بعد معاناته الطويلة مع مرض القلب وأمراض مزمنة أخرى.

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