جرسيف: إجراء أول عملية جراحية دقيقة للاستبدال الكلي لمفصل الورك

هبة بريس

نجح فريق طبي بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، مؤخرا في إجراء عملية جراحية دقيقة للاستبدال الكلي لمفصل الورك، تعتبر الأولى من نوعها على مستوى إقليم جرسيف.

وتم إجراء هذه العملية الجراحية التي استغرقت ساعتين ونصف، لفائدة مريض يبلغ من العمر 62 سنة ويعاني من مرض السكري، حيث تم استبدال مفصل الفخذ الأيسر، بعدما أكدت الفحوصات السريرية والمخبرية وفحوصات الأشعة، ضرورة إجراء عملية جراحية لتعويضه بمفصل اصطناعي.

وقال هشام علوي إسماعيلي المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بجرسيف، في تصريح خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، إن مصلحة جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى الإقليمي لجرسيف، عرفت تطورا ملحوظا في العمليات التي يمكن إجرائها في هذه المصلحة، وذلك بعد ما تم توفيره لها من معدات طبية خاصة بهذا التخصص.

وأكد المسؤول أنه أصبح بإمكان هذه المصلحة إجراء جميع أنواع العمليات الجراحية الخاصة بالعظام والمفاصل، كجراحة الكسور والأعصاب، الجراحة بالمنظار، جراحة المفاصل الاصطناعية، والتي كان يتم إجراؤها بالمستشفى الجامعي بوجدة.

وأبرز المندوب الإقليمي، أن هذا التطور يأتي في إطار الجهود التي تبذلها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتعاون مع مختلف الشركاء والمتدخلين في القطاع الصحي، لتجويد وتقريب الخدمات الصحية لفائدة ساكنة إقليم جرسيف.

ويشار إلى أن نتائج الفحوصات الخاصة بالمريض أكدت أن العملية الجراحية قد كللت بنجاح تام، وأنه يتمتع حاليا بصحة جيدة، كما أن المريض قام بخطواته الأولى بعد العملية.

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