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بايونتيك: لا ضرورة لتعديل تركيبة اللقاح لمواجهة المتحوّرات الحالية

2021-05-10 / 3:27 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلن مختبر بايونتيك الألماني الإثنين أن لقاحه المضاد لكوفيد-19 والمطوّر بالتعاون مع شركة الأدوية الأميركية فايزر، فاعل ضد المتحوّرات الحالية لفيروس كورونا، مشيرا إلى عدم خلوص أي دراسة في هذه المرحلة إلى ضرورة تعديل تركيبته.

وجاء في بيان للمختبر بمناسبة عرضه نتائجه المالية “إلى حد الآن لا شيء يشير إلى ضرورة تكييف لقاح بايونتيك الحالي لمواجهة المتحوّرات الرئيسية الناشئة”.

إلا أن بايونتيك أوضحت أنها تعمل على تطوير “استراتيجية كاملة لمواجهة هذه المتحوّرات إذا ما اقتضت الحاجة في المستقبل”.

واستعدادا لهذه الفرضية، أوضح المختبر أنه باشر في آذار/مارس اختبارات حول “نسخة معدّلة” من لقاحه “خاصة بالمتحوّرات”.

وأعلن المختبر الألماني أن “الهدف من هذه الدراسة هو استكشاف المسار التنظيمي الذي يفترض أن تسلكه بايونتيك وفايزر إذا ما تحوّر سارس-كوف-2 بما يستوجب تحديث اللقاح”.

وتجري حاليا عملية تقييم لتأثير حقنة ثالثة محتملة على صعيد إطالة أمد المناعة والحماية من المتحوّرات.

وكان المدير العام لبايونتيك أوغور شاهين قد أعلن في أبريل أن اللقاح فاعل ضد المتحوّر الهندي من فيروس كورونا.

ويسعى المختبر إلى زيادة إنتاجه وصولا إلى ثلاثة مليارات جرعة بنهاية العام، مقابل 2,5 مليار جرعة كانت متوقّعة سابقا.

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