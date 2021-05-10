وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى المغرب
صورة من الارشيف

بلغت مليوني جرعة.. المغرب يتوصل بشحنات مهمة من لقاح “سينوفارم”

2021-05-10 / 3:04 مساءً
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هبة بريس - الرباط

توصل المغرب خلال ال24 ساعة الأخيرة، بكميات مهمة من لقاح سينوفارم الصيني.

وفي هذا الصدد، وصلت مساء أمس الأحد إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، طائرتان تابعتان للخطوط الملكية المغربية، قادمتان من بكين، وعلى متنهما مليون و160 جرعة من لقاح سينوفارم الصيني.

وصباح اليوم الإثنين، حطت بمطار البيضاء طائرة محملة ب 580 ألف جرعة من اللقاح الصيني، قبل تليها طائرة أخرى زوال اليوم على متنها 260 ألف جرعة من اللقاح.

هذا ويشار الى أن وزارة الصحة، أعلنت أنه تقرر توسيع الفئة المستهدفة بالتلقيح ضد كورونا، حيث شملت ابتداء من السبت 8 ماي 2021 الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 50 و55 عاما

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