النظام الجزائري يفقد صوابه.. تبون يأمر شركات بلاده بإنهاء تعاقدتها مع المغرب
يبدو أن النظام الجزائري أصيب بالجنون بسبب تفاقم عقدة المملكة المغربية لديه يوما بعد آخر.
مناسبة هذا الحديث، إقدام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إصدار تعليمات رئاسية للحكومة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.
وأشارت التعليمات الرئاسية إلى وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن كلا من شركتي SAA وCAAR أقامتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن شركة “جازي” أوكلت عملياتها الاشهارية لما وصفتها ب”شركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر”.
وأكد تبون أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، وأنها تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، معتبرا أنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول.
كما أشارت التعليمات إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، وكشف تبون عن توجيهه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.
كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشددا على أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.
8 تعليقات
ان الجزائر تمر بازمة مالية جدا وتضع القيود ضد الشركات التي تستورد لان تمر بازمة سيولة وعملة صعبة كدالك انها علمت ان الانبوب الغاز لن تسمح المغرب بتجديد الاتفاقية تبون لايعرف شيئ هو يقول ما يقال له فقط ويمضي يمينا وشملا لاسياده فقط ريئس بدون قيمة
هذا خبر سار.لأن نظام العسكر لا ثقة به.وعليه على المغاربة أخد الحيطة والحذر حتى لايسرقوهم كما فعلوا عندما طردوا المغاربة في عيد الاضحى ونهبوهم.
النظام الجزائري يفقد صوابه.. تبون يأمر شركات بلاده بإنهاء تعاقداتها مع المغرب
تعاقداتها
هلال عيد الفطر وكل عام وأنتم بخير
Hhhhhh il est hors de politique …faulie
مجرد تساؤل.
هل المغرب عدول للجزائر !!!؟؟؟
الرئيس أمر بإنهاء التعاقد مع كل الدول التي تعادي الجزائر، ولم يحدد بلدا بعينه، وهذا قرار سيادي من المفروض أنه لا يزعج المغرب.
بدليل أن الجزائر أنهت تعاقدها مع شركتين فرنسيتين كانتا تشرفان على تسيير ميترو الجزائر وتوزيع المياه.
والقرار سيطال المغرب كونه عدو للجزائر بدليل ما قاله قنصل المغرب في وهران وبدليل كلام بوريطة عندما يصف الجزائر بالعدو للوحدة الوطنية وبدليل تصريحات المعلقين وبدليل الأوصاف والنعوت والطعون التي تنال الجائر من المحللين والخبراء والإعلاميين المغربيين.
الجزائر تقوم بالأفعال وتترك للمغرب الأقوال.
مجرد تساؤل.
هل الدول الغربية وعلى رأسهم أمريكا عندما تقاطع وتفرض حصار على من تعتبرهم أعدائها وخصومها مثل إيران وروسيا والصين وكوبا تكون قد فقدت وعياها ؟؟؟
je pense que c’est le Maroc qui a perdu la raison en traitant avec les gangs au pouvoir en Algérie. Le Maroc depuis 1975 déjà devait cesser toutes relations commerciales ou autre avec le régime qui a chassé des gens innocents de leurs maisons et a confisqué leurs biens.