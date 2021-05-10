النظام الجزائري يفقد صوابه.. تبون يأمر شركات بلاده بإنهاء تعاقدتها مع المغرب

هبة بريس - الرباط

يبدو أن النظام الجزائري أصيب بالجنون بسبب تفاقم عقدة المملكة المغربية لديه يوما بعد آخر.

مناسبة هذا الحديث، إقدام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على إصدار تعليمات رئاسية للحكومة ومسؤولي المؤسسات الاقتصادية بخصوص تعاقد مؤسسات عمومية وخاصة مع كيانات أجنبية.

وأشارت التعليمات الرئاسية إلى وجود تقارير كشفت عن إفراط مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة في التعاقد مع كيانات أجنبية، مشيرة على سبيل المثال إلى أن كلا من شركتي SAA وCAAR أقامتا اتصالات مع مؤسسات مغربية، كما أن شركة “جازي” أوكلت عملياتها الاشهارية لما وصفتها ب”شركات قريبة من لوبيات معادية للجزائر”.

وأكد تبون أن تلك العلاقات التعاقدية تمت من دون تشاور مسبق، وأنها تضع معلومات حساسة تحت تصرف كيانات أجنبية، معتبرا أنها تمس بالمصالح الحيوية للجزائر وبأمنها وهو ما اعتبره أمرا غير مقبول.

كما أشارت التعليمات إلى أن هذه العلاقات نجمت عنها عقود أدت لاستنزاف العملة الصعبة لأجل خدمات متوفرة بالجزائر، وكشف تبون عن توجيهه أوامر لوزير المالية بمنع تحويل الأرباح الخاصة بعقود من هذا النوع للخارج.

كما أمهل الرئيس المسؤولين المعنيين مدة أقصاها 10 أيام لوضع حد نهائي لهذه العلاقات، مشددا على أن أي إخلال بهذه التعليمة سيتم اعتباره بمثابة غدر وتواطؤ وسيعاقب مرتكبوه.

ما رأيك؟ المجموع 8 آراء 8 0