اتفاقية لتزويد المؤسسات التعليمية بخرائط المملكة من مختلف المقاييس

هبة بريس - الرباط

ترأس سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكريم تاجموعتي، المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، اليوم، مراسم حفل توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والوكالة الوطنية، تهم تزويد الوزارة بخرائط المملكة المغربية من مختلف المقاييس.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنزيل مشاريع أحكام القانون الإطار رقم 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وخاصة المشروع رقم 8: “تطوير النموذج البيداغوجي”، حيث تهدف إلى تمكين الوسط المدرسي من خرائط موثوقة تحترم المعايير والمقاييس الطبوغرافية الرسمية، والمعطيات الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والبشرية والتاريخية للمملكة المغربية.

كما يأتي سعيا من الوزارة إلى تجديد مختلف المعينات التربوية والوسائل التعليمية، وتطويرها وملاءمتها المستمرة، وتنويع مضامينها وصيغها، وفق مقاربة تشاركية منفتحة على مختلف الفاعلين والشركاء، وكذا اعتبارا للدور الذي تلعبه الخريطة كوسيلة تعليمية تمكن التلاميذ من التحصيل والاطلاع بصورة مرئية على مختلف المعطيات التي يتلقونها، وخاصة الجغرافية والطبيعية والاقتصادية والبشرية والتاريخية، وتساعدهم على فهم بيئتهم المحلية، وعلى ضبط الحدود الرسمية للمملكة المغربية.

وبمقتضى هذه الاتفاقية تتعهد الوكالة بوضع رهن إشارة الوزارة الخرائط التي سيتم تحديد نوعها وعددها بين الطرفين، فيما تلتزم الوزارة بتوزيع هذه الخرائط على المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية الإعدادية والتأهيلية، عبر قنواتها الخاصة من أجل عرضها وتسهيل الاطلاع عليها حسب الطريقة التي تراها مناسبة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.

وتجدر الإشارة أن الوزارة، سعيا منها إلى تحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية وفقا لما جاء به القانون الإطار 51.17، تعمل على تعزيز انفتاحها على جميع فعاليات المجتمع من قطاعات حكومية وشركاء مؤسساتيين ومجتمع مدني من خلال توقيع عدة اتفاقيات شراكة وتعاون وذلك بهدف إرساء مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء التي ينشدها الجميع.

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