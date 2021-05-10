العثماني: تعميم الحماية الاجتماعية نظام لا يتمتع به الا دول متقدمة قليلة
هبة بريس - الرباط
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على أن حكومته معبأة لتنزيل ورش التغطية الصحية وتعميم الحماية الاجتماعية وفق مقاربة تستحضر مختلف أبعاد هذا الورش الوطني المجتمعي الهام و تحقق تطلعات الملك وتستجيب لانتظارات المواطنين.
وذكر العثماني في كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين، هِ هذا الورش سيساهم في تقليص نسبة الفقر والهشاشة وتحقيق حظ كبير من العدالة الاجتماعية بين المواطنين والمواطنات.
وشدد رئيس الحكومة، على أن هذا الورش الاجتماعي غير مسبوق في بلادنا و حتى في عدد من الدول الشبيهة، مشيرا الى أنه لا يتمتع بهذا النظام الا دول متقدمة قليلة.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0