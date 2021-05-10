ابراهيم غالي

البيجيدي: استقبال إسبانيا لابراهيم غالي استفزاز صريح تجاه المملكة

2021-05-10 / 12:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

عبر حزب العدالة والتنمية، عن استنكاره الشديد للتصرف الإسباني المتمثل في استقبال المدعو إبراهيم غالي رئيس الجبهة الانفصالية، الذي تلاحقه تهم خطيرة ذات صلة بانتهاك حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية، وتجاوزات جسيمة لحقوق المحتجزين بمخيمات تندوف.

واعتبرت الأمانة العامة للحزب في بلاغ لها، أن ذلك الاستقبال عملا مرفوضا، واستفزازا صريحا تجاه المملكة المغربية، ومتناقضا مع العلاقات الثنائية المتينة.

ودعت أمانة البيجيدي، الحكومة الإسبانية لتحديد موقفها بوضوح من هذا الخرق السافر، والقيام الفوري بما يلزم لتصحيحه.

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