“البيجيدي” يدين الاعتداءات الصهيونية ويجدد دعمه للفلسطينيين

هبة بريس - الرباط

عبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتتالية والقرارات الظالمة والمنافية للقوانين الدولية، التي تصر قوات الاحتلال الصهيوني على فرضها ضدا على الحقوق التاريخية الخالدة للمقدسيين وعموم الفلسطينيين.

وشجبت الأمانة العامة، في بلاغ صادر عن اجتماعها الشهري المنعقد يومي 08 و09 ماي الجاري، “ما يشهده المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، من اعتداءات للصهاينة المتطرفين ولقوات جيش الاحتلال، والمصرين على اقتحام باحاته وانتهاك حرماته”، معلنة إدانتها أيضا للانتهاكات في باقي مناطق المدينة المقدسة وخصوصا في حي الشيخ جراح.

وجددت الأمانة العامة دعمها للشعب الفلسطيني ولنضاله المتواصل من أجل نيل استقلاله وتحرير أرضه وقدسه، داعية عموم أعضاء حزب العدالة والتنمية إلى تكثيف انخراطهم في عمليات التبرع التي دعت لها الأمانة العامة للحساب الخاص لصندوق وكالة بيت مال القدس، من أجل الإسهام في تثبيت الوجود الفلسطيني بمدينة القدس الشريف.

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