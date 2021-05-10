الجزائر.. شرطي يعتدي بشكل شنيع على مسن شارك في مسيرات الحراك

هبة بريس - وكالات

أثار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرّض رجل مسنّ لاعتداء وحشي من قبل عناصر الشرطة، من دون مقاومة منه، بعد اعتقاله خلال مشاركته في مظاهرات سلمية، موجة غضب كبيرة في الجزائر، وسط مطالبات بفتح تحقيق وتسليط أقصى العقوبات على المعتدين

ويُظهر الفيديو، الذي بثّه موقع “إنترلين” الجزائري، يوم السبت، 5 عناصر من الشرطة بالزي المدني وهم في حالة هيستيرية، وينهالون بالضرب والتعنيف والصفع على رجل مسنّ بعد اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرات تطالب بالتغيير وبتحقيق انتقال ديمقراطي، خرجت يوم الجمعة بالجزائر العاصمة

وآثار الحادث سخطا كبيرا على منّصات التواصل حيث عبر عدد من النشطاء عن استيائهم من هذه الممارسات مطالبين بضرورة تغيير النظام وإسقاط رموز الفساد.

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