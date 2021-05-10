الجزائر.. شرطي يعتدي بشكل شنيع على مسن شارك في مسيرات الحراك
هبة بريس - وكالات
أثار تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق تعرّض رجل مسنّ لاعتداء وحشي من قبل عناصر الشرطة، من دون مقاومة منه، بعد اعتقاله خلال مشاركته في مظاهرات سلمية، موجة غضب كبيرة في الجزائر، وسط مطالبات بفتح تحقيق وتسليط أقصى العقوبات على المعتدين
ويُظهر الفيديو، الذي بثّه موقع “إنترلين” الجزائري، يوم السبت، 5 عناصر من الشرطة بالزي المدني وهم في حالة هيستيرية، وينهالون بالضرب والتعنيف والصفع على رجل مسنّ بعد اعتقاله أثناء مشاركته في مظاهرات تطالب بالتغيير وبتحقيق انتقال ديمقراطي، خرجت يوم الجمعة بالجزائر العاصمة
وآثار الحادث سخطا كبيرا على منّصات التواصل حيث عبر عدد من النشطاء عن استيائهم من هذه الممارسات مطالبين بضرورة تغيير النظام وإسقاط رموز الفساد.
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2 تعليقات
واش الي قتل 250.000 مواطن جزائري بدم بارد غادي يرحم مسن في عمر والده
هاداك كان ارهابي وتاب ودابا راهو خارج للفتنة خصو العصا ولا عندهم خاص ديمقراطية وحقوق الانسان وعندنا هنا القمع والسجن ولا من يتكلم واش هم بنادم وحنا حيوان كيما تدافعو عليهم دافعو علينا رانا ملينا هاد المرض ديالكم خرجو ناس لمظاهرات شبعو فيهم تسرفيق ونصوصا وتحرش ولي تشد تشد وما هدرتو على تا واحد وتا تهدرو على راجل في دولة اخرى وهنا راحنا لي دوا ياكل دوا