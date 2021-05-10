صورة تعبيرية

بحوالي 98 مليون قنطار.. محصول الحبوب يسجل إنتاجا جيدا

2021-05-10 / 10:51 صباحًا
2
هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الإثنين، عن اتخاذ تدابير تحفيزية لضمان موسم تسويق جيد للحبوب برسم الموسم الفلاحي 2020-2021.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “لضمان موسم تسويق جيد للحبوب وتمكين الفلاحين من تسويق محصولهم في أحسن الظروف وبأسعار مربحة، تم بقرار مشترك من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة، اتخاذ سلسلة من التدابير”.

وأشار المصدر إلى أن محصول الحبوب 2020-2021 سجل مستوى جيد جدا من حيث الإنتاج يقدر بحوالي 98 مليون قنطار، بما في ذلك 48,2 مليون قنطار من القمح اللين، و23,4 مليون قنطار من القمح الصلب ، و26 مليون قنطار من الشعير.

وسجل المصدر ذاته أنه إضافة للظروف المناخية المواتية، تم تحقيق هذه النتائج بفضل تظافر جهود الفلاحين والتأثير الإيجابي للاستراتيجية الفلاحية، التي تم إطلاقها خلال العقد الماضي في إطار مخطط المغرب الأخضر، ولا سيما من حيث الأصناف المختارة، وتوفر البذور المختارة، والمكننة الفلاحية، والمسار التقني، والتأمين الفلاحي، والاستشارة الفلاحية.

وتجدر الإشارة إلى أن تحليل العينات الأولى من محصول سنة 2021 بمنطقة عبدة من قبل مختبر المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أسفر على أن مستوى الجودة جيد، من خلال وزن خاص جيد جدا بحوالي 79,9 كلغ/هكتار، أي 3 نقاط أكثر من الوزن القياسي، و82 كلغ/هكتار كحد أقصى، ومستوى جيد من البروتينات، بحوالي 13 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إدارة الجمارك: مصادرة 242 مليون درهم من البضائع المهربة سنة 2020

إدارة الجمارك: مصادرة 242 مليون درهم من البضائع المهربة…

2021-05-12 / 11:02 صباحًا
Photo of النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة

النقاط الرئيسية في التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير…

2021-05-11 / 11:28 مساءً
Photo of في عز الجائحة.. صادرات الصناعة التقليدية تسجل نموا مهما

في عز الجائحة.. صادرات الصناعة التقليدية تسجل نموا مهما

2021-05-10 / 3:54 مساءً
Photo of تحديد سعر بيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهما للقنطار

تحديد سعر بيع القمح الطري للمطاحن في 280 درهما…

2021-05-10 / 11:14 صباحًا
Photo of بنك المغرب يعلن رتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو

بنك المغرب يعلن رتفاع قيمة الدرهم مقابل الأورو

2021-05-09 / 1:32 مساءً
Photo of ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار ب 0,53% ما بين مارس وأبريل

ارتفاع قيمة الدرهم مقابل الدولار ب 0,53% ما بين…

2021-05-08 / 12:13 مساءً
Photo of التوقيع على اتفاقيتين خاصتين للنهوض بالتشغيل في جهة فاس مكناس

التوقيع على اتفاقيتين خاصتين للنهوض بالتشغيل في جهة فاس…

2021-05-07 / 4:13 مساءً
Photo of المغرب وصربيا يعربان عن رغبتهما في الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية

المغرب وصربيا يعربان عن رغبتهما في الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية

2021-05-05 / 6:06 مساءً
Photo of تقلص العجز التجاري بنسبة 11,2 بالمائة

تقلص العجز التجاري بنسبة 11,2 بالمائة

2021-05-05 / 2:17 مساءً
Photo of 39% من المقاولات الصناعية لا تملك وضوحا في الرؤية المستقبلية

39% من المقاولات الصناعية لا تملك وضوحا في الرؤية…

2021-05-05 / 9:58 صباحًا

‫2 تعليقات

  1. كيف يتم الاعلان عن المحصول واغلب الحقول لم تحصد بعد ،يعني قولوا إنشاء الله هناك النار والامطار ولا شيء مضمون لحد الساعة اما الارقام فاي واحد بعيد يعطي الارقام ولا يعرف هل انتهى الحصاد ام لل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق