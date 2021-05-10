بميدانه.. الرجاء البيضاوي يفوز على المغرب الفاسي

2021-05-10 / 10:27 صباحًا
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هبة بريس

قلص فريق الرجاء البيضاوي الفارق مع المتصدر، الوداد البيضاوي، إلى نقطتين، بفوزه بميدانه على فريق المغرب الفاسي بهدف للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس الأحد، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم منافسات الدورة ال15 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل هدف فريق الرجاء البيضاوي المهاجم الكونغولي بين مالانغو (د74).

وانفرد فريق الرجاء البيضاوي بالوصافة وبفارق نقطتين عن غريمه الوداد البيضاوي (31 نقطة)، فيما جاء فريق المغرب الفاسي في المركز الثامن برفقة الفتح الرياضي وأولمبيك آسفي برصيد 18 نقطة.

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