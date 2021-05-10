ألمانيا تُقصر لقاح “جونسون أند جونسون” على من هم فوق ال60 سنة

هبة بريس - وكالات

تعتزم ألمانيا قصر استخدام اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة “جونسون أند جونسون” الأمريكية على الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 60 عاما.

وعلمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين أن وزراء الصحة الألمان على المستوى الاتحادي والولايات قرروا إتاحة اللقاح للأشخاص الأصغر سنا حال تقديمهم توصية من طبيب.

كما قرر الوزراء إلغاء تطبيق أولويات منح اللقاح في العيادات ولدى أطباء الشركات فيما يتعلق بلقاح “جونسون أند جونسون”.

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