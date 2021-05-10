مقتل ستة أشخاص في مركز للشرطة بنيجيريا

2021-05-10 / 8:30 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية، اليوم الأحد، إن “مسلحين قتلوا ستة أشخاص في مركز للشرطة في جنوب البلاد ليرتفع العدد الإجمالي لأفراد الشرطة الذين قتلوا في مطلع الأسبوع إلى 12 وسط تصاعد العنف في أنحاء البلاد”.

وقال المتحدث أوديكو ماكدون، إن “الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في ولاية أكوا إيبوم، أسفر عن مقتل خمسة رجال شرطة وإحدى زوجاتهم”.

وجاء هذا الهجوم بعد وقوع ثلاث هجمات مساء الجمعة في ولاية ريفرز الجنوبية التي تعد مركزا للنفط، حيث سقط سبعة من رجال الشرطة قتلى ، وفقا لرويترز.

وتقع بورت هاركورت، التي تمثل البوابة إلى منطقة دلتا الغنية بالنفط، بولاية ريفرز بينما تنتج ولاية أكوا إيبوم النفط أيضا.

وأثار تصاعد العنف في أنحاء نيجيريا، أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان وأكبر اقتصاد فيها، قلق السكان والمراقبين.

ودعا البرلمان الأسبوع الماضي إلى مواجهة شاملة لانعدام الأمن المتصاعد، وحث مجلس النواب الرئيس محمد بخاري على إعلان حالة الطوارئ.

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