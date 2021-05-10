إصابة 19 شرطيا خلال تفريق حفل بألمانيا

2021-05-10 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس- وكالات

أعلنت الشرطة الألمانية الأحد عن إصابة عدد من عناصرها خلال فض حفل في الحديقة الإنجليزية في مدينة ميونيخ جنوبي البلاد.
وأشار متحدث باسم الشرطة إلى أن عناصر الأمن اشتبكوا مع شبان أقاموا حفلا غير مرخص في الحديقة، وبادروا إلى إلقاء الزجاجات صوب أفراد الشرطة ما أدى إلى إصابة 19 منهم.

وأضاف: “المواجهة وقعت في الحديقة الإنجليزية مساء السبت بين الشرطة والمشاركين في الحفل”.

وأكد أن “الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل والهراوات لتفريق المشاركين”، مشيرا إلى أنها “ألقت القبض على 6 أشخاص بتهمة إحداث أضرار بدنية وتعكير السلم العام”.

من جهته، أشار وزير داخلية ولاية بافاريا وعاصمتها ميونيخ يوأخيم هيرمان إلى “عدم تفهمه لأعمال الشغب”.

وقال: “أستطيع أن أفهم جيدا للغاية أن ينجذب الناس للخروج في حال كان الطقس جيدا ودرجات الحرارة دافئة، لكن لا أستطيع أن أفهم سلوك بعض الأشخاص الذين لا يتمسكون بالقواعد بأي حال من الأحوال كما حدث في الحديقة الإنجليزية”.

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