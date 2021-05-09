الملك محمد السادس يحيي ليلة القدر المباركة

هبة بريس- الرباط

قام الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يومه الأحد 26 رمضان 1442 هـ، الموافق 09 ماي 2021، بإحياء ليلة القدر المباركة.

وبهذه المناسبة الدينية الكريمة، أدى جلالة الملك صلاة العشاء والتراويح، وقام السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بختم صحيح البخاري بين يدي مولانا أمير المؤمنين.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن جلالة الملك، قد حرص على أن يتم إحياء هذه الليلة المباركة في إطار احترام التدابير الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها بلادنا، لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19.

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