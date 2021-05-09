أمن البيضاء يُعاقب أصحاب سيارات تسير فوق سكة “ترامواي”

هبة بريس- البيضاء

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيارات تسير في مكان ممنوع وفي ظروف من شأنها المس بسلامة السير على سكة الطرامواي وتعريض حياة ركابه للخطر بشارع “با احماد” بمدينة الدار البيضاء.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من تحديد هويات أصحاب ثلاثة سيارات من بين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض ضبط هؤلاء السائقين وإخضاعهم للأبحاث اللازمة وتحرير المخالفات القانونية في حقهم,

وفي المقابل، أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في النقطة المذكورة عن توقيف سائقي 28 مركبة وهم في حالة تلبس بارتكاب نفس المخالفات موضوع الشريط المرجعي، وذلك قبل أن يتم تحرير محاضر مخالفات لمدونة السير على الطرق في حقهم علاوة على إحالة مركبتين من بينها على المحجز البلدي.

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