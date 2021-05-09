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منظمة التعاون الإسلامي تدعو لاجتماع طارئ لبحث التطورات في القدس

2021-05-09 / 10:11 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، أنها ستعقد بعد غد اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين، بناء على طلب فلسطين‬، لبحث الاعتداءات ‫الإسرائيلية‬ المتصاعدة في ‫القدس.

وأضافت المنظمة في بيان أن الاجتماع سيبحث خطة سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهجير عشرات العائلات الفلسطينية عن منازلها بالقوة من ‫حي الشيخ جراح.

وأشارت إلى أن الاجتماع سيناقش كذلك “الاعتداءات المتواصلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصا المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين في ساحاته ومنعهم من الوصول إليه، في إطار محاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي لمدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها الفلسطيني”.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف الفلسطينيين في القدس المحتلة، حيث أكدت مصادر طبية أن 14 شخصا على الأقل، أصيبوا في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة، مساء هذا اليوم.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن 14 مواطنا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشيخ جراح وباب العامود، نقلت 4 إصابات منها لمستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين.

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