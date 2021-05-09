“الضمان الاجتماعي” يعطي انطلاقة التسجيل عبر مكاتب القرب للمعنيين بالمساهمة المهنية

هبة بريس- و م ع

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن وضع البوابة الإلكترونية www.macnss.ma رهن إشارة التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بالمساهمة الموحدة، حتى يتمكنوا من تسجيل أنفسهم والتصريح بأفراد أسرهم.

وذكر الصندوق، في بلاغ صحفي، اليوم الأحد، أنه أبرم اتفاقية مع مؤسسات خدمات القرب لتمكين هذه الفئة من التسجيل والتصريح بأفراد أسرها، و ذلك اعتبارا من 11 ماي الجاري حرصا منه على تنويع الإمكانيات المتاحة”.

وبإمكان التجار والمهنيين والحرفيين المعنيين بالأمر، يضيف المصدر ذاته، القيام بإجراءات التسجيل بالاعتماد على شبكة خدمات القرب الشريكة المنتشرة في أنحاء التراب الوطني والمتمثلة في الشعبي كاش، وتسهيلات، وبريد كاش، وكاش بلوس.

ويمكن التعرف على مكاتب القرب المعتمدة من خلال لافتة تحمل رمز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومكتوب عليها “مكتب معتمد لتسجيل العمال غير الأجراء”.

وكانت البوابة الإلكترونية www.macnss.ma قد أطلقت رسميا بتاريخ 19 أبريل 2021.

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