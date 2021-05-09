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قتلى وجرحى في تفجير بالعاصمة الصومالية

2021-05-09 / 9:33 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أسفر تفجير انتحاري قرب مركز للشرطة بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم الأحد، عن مقتل فردين من الشرطة وإصابة آخرين.

ونقل “راديو دلسان” الصومالي عن شهود عيان ومسؤولين قولهم “إن سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مركز للشرطة بمنطقة وابيري بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل ضابطي شرطة على الأقل وإصابة آخرين”.

وبحسب وكالة الأنباء الصومالية: “من بين القتلى في الانفجار قائد شرطة منطقة وابيري أحمد باشان”، مشيرة إلى أن “هناك العديد من المصابين”, حيث أعلن مسلحو حركة الشباب مسؤوليتهم عن الهجوم على مركز شرطة منطقة وابيري، بحسب الوكالة الصومالية الرسمية.

ويشهد الصومال، منذ سنوات، صراعاً دامياً بين حركة الشباب، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال. وتهدف الحركة الشباب للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الإفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

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