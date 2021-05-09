البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء المواجهات العنيفة في القدس

2021-05-09 / 9:19 مساءً
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هبة بريس- وكالات

دعا البابا فرنسيس الأحد إلى إنهاء المواجهات في مدينة القدس، غداة صدامات جديدة أسفرت عن أكثر من 90 جريحاً في المدينة المقدّسة، حيث قال الحبر الأعظم في رسالة بعد صلاة الأحد “أتابع بقلق خاص الأحداث التي تجري في القدس”.

وأضاف “أصلّي لكي تكون (القدس) مكان لقاء ولا مكان اشتباكات عنيفة، مكاناً للصلاة والسلام” قائلا :”أدعو الجميع لكي يبحثوا عن حلول مشتركة، لكي يتم احترام الهوية المتعددة الأديان والثقافات للمدينة المقدسة ولكي تسود الأخوَّة”.

وقال “إنَّ العنف لا يولد إلا العنف. كفى اشتباكات”.

ما ولا يزال التوتر سائداً الأحد في القدس الشرقية بعد أن أُصيب مئات الفلسطينيين بجروح منذ الجمعة خلال مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، ما أثار قلقاً دولياً من احتمال توسع نطاق الاضطرابات.

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