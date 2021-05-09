إعادة انتخاب المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين

هبة بريس-

أُعيد انتخاب المغرب لولاية جديدة ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ 22 للفيدرالية الذي نظم خلال الفترة مابين 4 و 7 ماي الجاري عبر تقنية النتاظر المرئي.

وذكر بلاغ للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية التي شاركت في المؤتمر ممثلة برئيسها مسعود بوحسين، أن المغرب سيشغل عضوية اللجنة التنفيذية إلى جانب اليابان، نيوزيلاندا، الهند، كرواتيا، الدانمارك، الأرجنتين، وتركيا.

وأشار البلاغ الى أنه تم أيضا تجديد هياكل الفيدرالية حيث انتخبت الممثلة الأمريكية كارتريس غابرييل رئيسة جديدة للمنظمة خلفا للكندية فرن داوني، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة الذي يضم كلا من فرنسا والأوروغواي، والمملكة المتحدة والسويد، وكندا وروسيا.

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