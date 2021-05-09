إعادة انتخاب المغرب ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين

2021-05-09 / 8:56 مساءً
0
هبة بريس-

أُعيد انتخاب المغرب لولاية جديدة ضمن اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الـ 22 للفيدرالية الذي نظم خلال الفترة مابين 4 و 7 ماي الجاري عبر تقنية النتاظر المرئي.

وذكر بلاغ للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية التي شاركت في المؤتمر ممثلة برئيسها مسعود بوحسين، أن المغرب سيشغل عضوية اللجنة التنفيذية إلى جانب اليابان، نيوزيلاندا، الهند، كرواتيا، الدانمارك، الأرجنتين، وتركيا.

وأشار البلاغ الى أنه تم أيضا تجديد هياكل الفيدرالية حيث انتخبت الممثلة الأمريكية كارتريس غابرييل رئيسة جديدة للمنظمة خلفا للكندية فرن داوني، كما تم انتخاب أعضاء مجلس الرئاسة الذي يضم كلا من فرنسا والأوروغواي، والمملكة المتحدة والسويد، وكندا وروسيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لقاء بأمستردام يعرض آخر تطورات القضية الوطنية

لقاء بأمستردام يعرض آخر تطورات القضية الوطنية

2021-05-09 / 7:54 مساءً
Photo of الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

الصين تعلن تفكك ”الصاروخ الجانح“ فوق المحيط الهندي

2021-05-09 / 4:12 صباحًا
Photo of إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا أمير قطر؟

إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا…

2021-05-09 / 1:37 صباحًا
Photo of الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

2021-05-08 / 12:22 مساءً
Photo of السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31 ماي

السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31…

2021-05-02 / 6:52 مساءً
Photo of أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم.. رصد انصهار ثقبين أسودين

أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم.. رصد انصهار ثقبين…

2021-05-01 / 11:32 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد بن طلال

الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد…

2021-05-01 / 8:03 مساءً

المغرب حقق السبق على البلدان الأخرى في موسيقى “الجاز…

2021-05-01 / 7:30 صباحًا
Photo of برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون أذكى خلق الله

برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون…

2021-04-28 / 10:28 مساءً
Photo of ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري لإحداث مدينة المهن والكفاءات

ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري…

2021-04-26 / 11:22 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق