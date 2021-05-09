نقابة تنتقد إنفراد وزارة “أمزازي” بملف انتخابات اللجان الثنائية

هبة بريس- الرباط

وجهت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم الجناح الديمقراطي، مراسلة إلى سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للطعن في قرار التقسيم الانتخابي المجالي والنظامي لانتخابات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء بالتربية الوطنية.

وطالبت النقابة في مراسلتها الى مراجعة الأمر قبل أي إعمال به، معبرة عن أسفها بسبب إنفراد إدارة وزارة التربية الوطنية، بملف انتخابات اللجان الثنائية، دون أي استشارة ولا إخبار قبلي للنقابات التعليمية حسب تعبير المراسلة.

وقالت الجامعة أنها تفاجأت يوم 7 ماي 2021 برسالة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي موقعة من طرف السيد يوسف بلقاسمي الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية تحت عدد 1.2/0539 ومصحوبة بجدول التوزيع الترابي للجان الإدارية المتساوية الأعضاء المحدثة على المستوى المركزي والجهوي. بينما يستوجب القانون إصدار قرار لوزير التربية الوطنية يّحدث به اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما فيها التقسيم المجالي والترابي.

وأضافت النقابة أن هذا القرار خلق استياء عميقا على مستوى الشغيلة التعليمية، سواء على مستوى الشكل الأحادي والانفرادي الذي اتخذ به أو على مستوى مضمونه الذي لم يحترم المعايير المفروض اعتمادها بصدد أعداد ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية بقطاع التربية الوطنية

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