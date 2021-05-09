“مصباح” الحسيمة : خروقات دفعتنا الى الانسحاب من دورة ماي

هبة بريس- مكتب طنجة

انسحب فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، من دورة ماي المنعقدة يوم الخميس 6 ماي 2021، لأسباب قال عنها فريق “المصباح” أنها مرتبطة بغياب أية قيمة مضافة ترق إلى الحد الأدنى من طموحات الساكنة، خاصة في هذه الظرفية الحساسة التي تمر منها.

وكشف فريق العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، في بيان له، أن نقط جدول الأعمال لم تتجاوب كذلك مع عدد من المشاكل التي تتخبط فيها المدينة، “بعدما أصرت الأغلبية المسيرة أن تفرغ هذه الدورة الأخيرة من عمر المجلس من أي قيمة إضافية للساكنة ولم تتناول أيا من الإشكاليات القطاعية والاجتماعية التي تدخل في اختصاص الجماعة”.

وحمل فريق مستشاري العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة، رئيس المجلس كامل المسؤولية في خروقات التدبير والتسيير، مطالبا المسؤولين بالتدخل لإعادة الأمور إلى نصابها قبل فوات الأوان، وشدد على أن “مدينة الحسيمة تستحق أكثر، ومن واجبها علينا الدفاع عنها، وفضح ما يحاك ضد ساكنتها ومواطنيها ممن يفترض فيهم التفاني في الدفاع عنها”.

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