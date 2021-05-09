البحر يلفظ مخدرات بشاطئ أخفنير شمال طرفاية

هبة بريس – أشعبان لحبيب

لفظ شاطئ أخفنير حوالي 80 كلم شمال طرفاية صباح اليوم الأحد 09 ماي الجاري، كمية من المخدرات، عثرت عليها دورية 81 للقوات المساعدة بطرفاية.

مصادر هبة بريس، أشارت أن دورية روتينية للقوات المساعدة، كانت تقوم بعملية مراقبة على امتداد الشاطئ المذكور، قبل أن تتفاجأ بوجود كميات مهمة من المخدرات، معبأة داخل صندوق تقدر ب 30 كلغ من مخدر الشيرا.

وقد تم إشعار مركز الدرك الملكي التابع للمركز الترابي اخفنير، التى إنتقلت إلى عين المكان للمعاينة وإعداد محضر في النازلة، قبل أن تقوم عناصر الدرك برفقة عناصر القوات المساعدة بحملة تمشيطية، على امتداد الشريط الساحلي لطرفاية، على آمل الوصول إلى كميات إضافية لكن دون جدوى.

ومن المرجح أنه تم التخلص منها من قبل مافيا التهريب الدولي للمخدرات بعد ملاحقتهم من قبل البحرية الملكية في عمق مياه الأطلسي والتي تقوم بحمالات تمشيطية عبر فركاطاتها على طول سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية.

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