عقب وفاته بساعات… صراع بين ورثة الموسيقار الراحل جمال سلامة بسبب الإرث

2021-05-09 / 7:53 مساءً
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نجلاء مزيان: هبة بريس

قامت وفاء بناني طليقة الموسيقار الراحل جمال سلامة، ووالدة نجليه هاني ودينا، بتقديم بلاغ تتهم من خلاله عدداً من أقاربه، وعلى رأسهم شقيقه فاروق سلامة، ونجلته نورهان سلامة وزوجها، بتبديد ممتلكات الراحل وإخفاء بعضها عن الورثة الشرعيين.

و حسب منابر إعلامية مصرية فإن وفاء بناني صرحت بأنها فوجئت خلال مراسم جنازة الراحل، بغياب جميع أقاربه، واكتشفت بعدها من خلال حارس العقار الذي يوجد به الاستوديو الخاص بالفقيد، أن فاروق سلامة اقتحم الاستوديو بالتزامن مع شعائر الجنازة، بغير وجه حق.

و كشفت أن جميع أشقائه وشقيقاته لم يقوموا بزيارته طوال سنوات مرضه، قائلة :” أذهب إليه باستمرار لخدمته بنفسي رغم طلاقنا منذ سبع سنوات، علما بأن الورثة الشرعيين للراحل هم ابني هاني الذي يقيم في ألمانيا حاليا، وابنتي دينا التي تقيم معي، وابنته سونيا من زوجة سابقة وتقيم في إسبانيا”.

و الجدير بالذكر أن فاروق سلامة شقيق الراحل جمال سلامة، الذي وافته المنية أمس عقب إصابته بكورونا، وابنته نورهان سلامة، حررا محضرا ضد وفاء بناني، يتهمانها فيه بالتشهير.

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