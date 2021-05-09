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البرلمان العربي يعقد جلسة طارئة لمناقشة تطور الوضع في القدس

2021-05-09 / 6:56 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلن البرلمان العربي، عقد جلسة طارئة، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، وذلك لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني.

وقالت هيئة مكتب البرلمان العربي، في بيان لها، إنها “وافقت على عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي، يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة، لمناقشة الانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واقتحامها المسجد الأقصى المبارك واعتداءاتها المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، فضلاً عن التهجير القسري لأهالي حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، وكذلك استمرار سياسة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد رئيس البرلمان العربي، عادل بن عبدالرحمن العسومي، أن عقد هذه الجلسة الطارئة، يأتي انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بمسئوليته القومية في نصرة القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم المستمرة التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم كافة حقوقه، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، دعا إلى عقد قمة طارئة للاتحاد البرلماني العربي من أجل بحث تطورات أحداث القدس في ظل الاشتباكات بين متظاهرين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية.

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