اتحاد علماء المسلمين يدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى
الصورة توثق للاعتداء الاسرائلي على الاقصى

ملك الأردن يدين الممارسات الإسرائيلية التصعيدية في القدس

2021-05-09 / 6:34 مساءً
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هبة بريس- وكالات

دان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية التصعيدية في المسجد الأقصى المبارك، التي يتعرض لها المقدسيون وتتناقض مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد الملك عبد الله الثاني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه لمحاولات السلطات الإسرائيلية تغيير الوضع الديمغرافي في⁧ القدس⁩ الشرقية.

وشدد العاهل الأردني على ضرورة وقف إسرائيل إجراءاتها غير الشرعية لتهجير أهالي حي الشيخ جراح في ⁧القدس⁩.

كما أكد أهمية مواصلة التنسيق بين الأشقاء العرب والأطراف الفاعلة لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشرقية.

واعتدت الشرطة الإسرائيلية يومي الجمعة والسبت على المصلين داخل المسجد الأقصى والشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين، وفق السلطات الطبية.

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