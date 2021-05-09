موقع فرنسي : المخابرات الجزائرية تبحث عن جاسوس داخلها

2021-05-09 / 6:31 مساءً
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اسماعيل بويعقوبي- هبة بريس

فشلت المخابرات الجزائرية- كما دائما- في تدبير مرض زعيم الانفصاليين وفشلت في إخفاءه وفي التغطية على تواجده بإسبانيا، وأخفقت أيضا في تحصينه من القضاء الاسباني، ماجعلها تعيش حالة من الاستنفار بين مكوناتها بعدما انكشف للعالم قصور العقول المدبرة والمشرفة على هذا الجهاز الذي لايتوانى في استعراض عضلاته على الشعب الجزائري المغلوب على أمر والتشدق بالريادة الاستخباراتية التي فنذتها “أضحوكة بنبطوش”.

في السياق ذاته، كشف موقع “مغرب انتلجنس” أن مديرية التوثيق والأمن الخارجي، “المخابرات الخارجية الجزائرية”، تعيش في الآونة الأخيرة حالة استنفار بعدما فشلت في تدبير ملف مرض زعيم الانفصاليين، حيث كثف مدير المخابرات الجزائري نور الدين مكري الملقب بـ “محفوظ” من عدد الاجتماعات الطارئة لدراسة التطورات وتداعيات “النكبة الاستخباراتية”.

وبحسب الصحيفة الناطقة بالفرنسية فان “محفوظ البوليساريو” يبحث عن جاسوس داخلي مفترض داخل جهاز المخابرات الجزائري، وهو مايكشف حجم التخبط الذي يعيشه جهاز يشتغل بمنطق “هاوي”كما يؤكد بالملموس انحصار الذكاء الاستخباراتي الجزائري داخل نمط” استاليني ” تم تجاوزه بسنوات ضوئية.

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