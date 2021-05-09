طرفاية: إحباط محاولة للهجرة توقيف 64 مهاجر سري

2021-05-09 / 5:28 مساءً
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هبة بريس – أشعبان لحبيب

أحبطت الأجهزة الأمنية المختصة بإقليم طرفاية جنوب البلاد، صباح اليوم الأحد، محاولة للهجرة السریة، انطلاقاً من الشریط الساحلي التابع للإقليم، وذلك بعد حمالات تمشيطية قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية حيث تم ضبط 64 مهاجراً سریاً ینحدرون من بلدان إفریقیا مختلفة جنوب الصحراء، من ضمنهم قاصرين ورضيع ونساء، بشاطئ سديرة جنوب طرفاية على الطريق الساحلية، وهم يحاولون الفرار الى جزر الكناري بطريقة غير مشروعة.

وحسب ذات المصادر، التي أكدت على أن المصالح الأمنية، قامت بحجز قاربين مطاطين ومحركين من نوع 30 حصان، وكذا 340 لتر من البنزين على ضفاف الشاطئ، إحباط هذه المحاولة جاءت مباشرة بعد إحباط 3 محاولات للهجرة السرية بإقليم بوجدور، مساء أمس السبت من طرف السلطات المختصة.

وأفادت السلطات المحلیة التابعة لوزارة الداخلية بإقلیم طرفایة، أنه تم وضع هؤلاء المرشحین للهجرة السریة بمراكز الإيواء، حيث خصصت السلطات الإقليمية للمهاجرين وجبات الأكل ومجموعة من الملابس وكذا الحافلة التي ستقلهم إلى الدار البيضاء وبعد ذلك صوب بلدانهم الأصلية.

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