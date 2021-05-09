الاستقلال يُندّد بأحداث القدس ويطالب بحماية دولية للفسلطينيين

هبة بريس- الرباط

ندد حزب الاستقلال عن استيائه، بالعدوان الممنهج، والظالم، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستباحة الجيش الإسرائيلي لباحات القدس الشريف، وممارسة مختلف أنواع الاعتداءات الهمجية على مئات المصلين الفلسطينيين العزل.

وجاء ذلك في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، حيث اعتبر الحزب الاعتداءات بأنها همجية ضد المقدسات الإسلامية، وعلى مشاعر المسلمين في جميع بقاع العالم، وخرقا سافرا لجميع قرارات الأمم المتحدة، والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أدانت اللجنة التنفيذية للحزب الاعتداءات، التي يمارسها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة في حق الأهالي الفلسطينيين، وتعتبر أن محاولات القوات الإسرائيلية، والمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية في حي الشيخ جراح، وتهجير سكانها منها، عملا جبانا، ومرفوضا أخلاقيا، وإنسانيا، وقانونيا، معبرة عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، والمقدسيين إزاء ما يتعرضون له من ممارسات وحشية، وغير إنسانية.

وشدد الحزب عن رفضه لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وتغيير معالم المدينة المقدسة، وتغيير الحقائق التاريخية، والدينية على الأرض، مطالبة المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتصدي لكل أشكال التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية وعلى القدس.

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