اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة
الاعتداء على الأقصى

الاستقلال يُندّد بأحداث القدس ويطالب بحماية دولية للفسلطينيين

2021-05-09 / 5:26 مساءً
0
هبة بريس- الرباط

ندد حزب الاستقلال عن استيائه، بالعدوان الممنهج، والظالم، الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، واستباحة الجيش الإسرائيلي لباحات القدس الشريف، وممارسة مختلف أنواع الاعتداءات الهمجية على مئات المصلين الفلسطينيين العزل.

وجاء ذلك في بلاغ للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ، حيث اعتبر الحزب الاعتداءات بأنها همجية ضد المقدسات الإسلامية، وعلى مشاعر المسلمين في جميع بقاع العالم، وخرقا سافرا لجميع قرارات الأمم المتحدة، والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما أدانت اللجنة التنفيذية للحزب الاعتداءات، التي يمارسها المستوطنون في مدينة القدس المحتلة في حق الأهالي الفلسطينيين، وتعتبر أن محاولات القوات الإسرائيلية، والمستوطنين الاستيلاء على أراضي فلسطينية في حي الشيخ جراح، وتهجير سكانها منها، عملا جبانا، ومرفوضا أخلاقيا، وإنسانيا، وقانونيا، معبرة عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، والمقدسيين إزاء ما يتعرضون له من ممارسات وحشية، وغير إنسانية.

وشدد الحزب عن رفضه لجميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس، وتغيير معالم المدينة المقدسة، وتغيير الحقائق التاريخية، والدينية على الأرض، مطالبة المنتظم الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، والتصدي لكل أشكال التهويد والاعتداء على المقدسات الإسلامية وعلى القدس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و أكتوبر

الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و…

2021-05-09 / 4:21 مساءً
Photo of وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث تطورات الوضع في القدس

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث تطورات الوضع في القدس

2021-05-09 / 2:24 مساءً
Photo of المغرب يتابع بقلق الأحداث العنيفة المتواترة بالقدس

المغرب يتابع بقلق الأحداث العنيفة المتواترة بالقدس

2021-05-09 / 2:40 صباحًا
Photo of منتدى “كرانس مونتانا” يستأنف أنشطته في الداخلة

منتدى “كرانس مونتانا” يستأنف أنشطته في الداخلة

2021-05-08 / 10:49 مساءً
Photo of وزيرة خارجية اسبانيا ردا على المغرب : “ليست لدينا أية إضافات”

وزيرة خارجية اسبانيا ردا على المغرب : “ليست لدينا…

2021-05-08 / 10:34 مساءً
Photo of بعد “كوهلر”.. غوتيريس يكشف عن ترشيحه ل12 مبعوث خاص الى الصحراء المغربية

بعد “كوهلر”.. غوتيريس يكشف عن ترشيحه ل12 مبعوث خاص…

2021-05-08 / 6:50 مساءً
Photo of تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

2021-05-08 / 5:59 مساءً
Photo of “إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

“إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

2021-05-08 / 5:13 مساءً
Photo of الاحزاب المغربية تستنكر استقبال اسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي

الاحزاب المغربية تستنكر استقبال اسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي

2021-05-08 / 4:45 مساءً
Photo of المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

2021-05-08 / 9:50 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق