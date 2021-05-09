الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و أكتوبر
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الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و أكتوبر

2021-05-09 / 4:21 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

علم أن العملية الانتخابية بالمغرب يمختلف أصنافها ستجرى خلال أشهر شتنبر و غشت و أكتوبر حيث ستجرى الانتخابات المتعلقة بالغرف المهنية يوم 6 غشت المقبل الذي يصادف يوم الجمعة.

اما الانتخابات المرتبطة بالمحلية و الجهوية و التشريعية الخاصة بمجلس النواب ستجرى في يوم واحد, اي يوم الأربعاء 8 شتنير المقبل.

وحول الانتخابات الخاصة بمجالس العمالات و الاقاليم ستتم يوم 21 شتنبر الذي يصادف يوم الإثنين.

الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين فستكون يوم 5 أكتوبر 2021

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تعليق واحد

  1. رغم الظروف والأزمة المالية الخانقة التي يمر منها المغرب تصر الحكومة والأحزاب على الانتخابات الأحزاب لا تهمها سوى المناصب وليس مصلحة البلاد والعباد يجب محاسبة الحكومة على القرارات التي اتخدات كالاحتفال بعيد الأضحى والاغلاق المفاجيء في آخر دقيقة والقرارات التي اتخدات من بعد كالاغلاق في الثامنة ولو على مصلحة المواطن والبلاد والاضرار التى تسببت فيها لعموم الشعب. كفا يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة حتى يتسنى للقيام بالمهام المنوطة على أحسن وليكونوا عبرة لماهو قادم.

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