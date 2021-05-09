الاستحقاقات المقبلة بالمغرب.. ستجرى خلال شتنبر و غشت و أكتوبر

هبة بريس ـ الرباط

علم أن العملية الانتخابية بالمغرب يمختلف أصنافها ستجرى خلال أشهر شتنبر و غشت و أكتوبر حيث ستجرى الانتخابات المتعلقة بالغرف المهنية يوم 6 غشت المقبل الذي يصادف يوم الجمعة.

اما الانتخابات المرتبطة بالمحلية و الجهوية و التشريعية الخاصة بمجلس النواب ستجرى في يوم واحد, اي يوم الأربعاء 8 شتنير المقبل.

وحول الانتخابات الخاصة بمجالس العمالات و الاقاليم ستتم يوم 21 شتنبر الذي يصادف يوم الإثنين.

الانتخابات الخاصة بمجلس المستشارين فستكون يوم 5 أكتوبر 2021

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