حسابات فلكية…عيد الفطر في المغرب يوم الخميس المقبل

هبة بريس ـ الرباط

تتحرى معظم الدول الإسلامية هلال عيد الفطر ويلجأ الجميع في التقديرات الأولية للحسابات الفلكية خاصة المرتبطة بالمناسبات الدينية، مثل بداية شهر رمضان وعيد الفطر.

الفلكي السعودي عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي،قال “أنه رغم اختلاف المسلمين في بداية شعبان على ثلاثة أيام وفي بداية رمضان على يومين، إلا أن عيد الفطر سيكون يوم الخميس 13 مايو.

وقال الاخير في قراءة فلكية : في السعودية وأغلب الدول سيكون يوم تحري هلال رمضان يوم الثلاثاء 29 رمضان مضيفاً أن الحسابات الفلكية تشير لاستحالة الرؤية مساء الثلاثاء، وذلك لولادة الهلال المتأخرة بعد غروب الشمس الساعة 10:01 مساء، ما يعني عدم وجود هلال في ذلك المساء”

كما أضاف، أنه وفقاً للقاعدة الشرعية عند تعذر رؤية الهلال، يتم رمضان 30 يوماً، الأربعاء فيوافق عيد الفطر المبارك يوم الخميس 13 مايو، وسيكون ذلك في أغلب الدول التي تأخذ بالرؤية لدخول الشهر أو بالحساب، بينما الدول التي تأخرت في دخول رمضان سيكون يوم الأربعاء هو يوم التحري لديها.

الخبير الفلكي المغربي، هشام العيساوي اعلن عن توقعاته حول موعد حلول عيد الفطر لسنة 2021 في المغرب، مبرزا أن شهر رمضان لن يتم 30 يوما.

وقال هشام العيساوي في منشور له، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إن شهر رمضان بالمملكة المغربية لن يتمّ 30 يوما، مبرزا أن عيد الفطر سيحل يوم الخميس 13 ماي المقبل.

عبد الحفيظ باني، رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك قال في دوره ان إن شهر رمضان الجاري لن يُتم ثلاثين يوما، وبالتالي فإن عيد الفطر لهذه السنة (فاتح شوال 1442) سيكون يوم الخميس 13 ماي.

وبناء على حسابات فلكية قدمها عبد الحفيظ باني، رئيس جمعية الرباط لعلم الفلك، فإن شهر رمضان الجاري لن يُتم ثلاثين يوما، وبالتالي فإن عيد الفطر لهذه السنة (فاتح شوال 1442) سيكون يوم الخميس 13 ماي.

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