اتحاد علماء المسلمين يدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى
الصورة توثق للاعتداء الاسرائلي على الاقصى

اتحاد علماء المسلمين يُدين اعتداء قوات الاحتلال على المصلين بالأقصى

2021-05-09 / 3:07 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

شدد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على ضرورة تحرك الجميع لنجدة القدس والأقصى بخطوات عملية، دون الاكتفاء ببيانات الشجب، التي لم تثن سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساتها وتجاوزاتها في حق الفلسطينيين.

وأدان الاتحاد في بيان له، بشدة اعتداء المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين فيه.

وطالب “علماء المسلمين” بتحرك شعبي ورسمي عاجل لوقف الاعتداءات على مدينة القدس الشريف والمقدسيين ومنع تهجير أهالي حي الشيخ جراح.

وأكد الاتحاد الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي نصرة للأقصى والمرابطين‏، وطالب الدول العربية والإسلامية بالقيام بدورهم تجاه القدس والأقصى المبارك، وبالخطوات العملية وليس مجرد إدانات.

وكشف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين متابعته بقلق بالغ، الأحداث الإجرامية المتصاعدة من جانب المحتل، تجاه المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام قوات ‏الاحتلال لساحات المسجد والاعتداء على المصلين بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، ومنع إقامة صلاة التراويح، مما أسفر عن إصابة واعتقال ‏العشرات من المصلين والصائمين في تحد سافر لمشاعر كل المسلمين في العالم.

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تعليق واحد

  1. الشعارات الرنانة والاستنكارات لا تنفع في شيء وياما رددناها مدة ستين سنة دون نتيجة. امة البلابلا فقط. الكلام اجميلك خاصنا الفعل يا امة ضحكت من جهلها الامم….

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