اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب الثلاثاء المقبل لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة
الاعتداء على الأقصى

وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث تطورات الوضع في القدس

2021-05-09 / 2:24 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أنه تقرر عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الاجتماع، الذي سيُعقد عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك، و الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

الى ذلك ، استنكر مجلس الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، العدوان المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين، محذرا من تداعيات خطيرة لاستمرار الاعتداء على أولى القبلتين.

وتصاعدت في الأيام والليالي الأخيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى، حيث نفذت العديد من الاقتحامات، وأغلقت المصليات، واعتدي على المصلين والمعكتفين داخل الأقصى.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يتابع بقلق الأحداث العنيفة المتواترة بالقدس

المغرب يتابع بقلق الأحداث العنيفة المتواترة بالقدس

2021-05-09 / 2:40 صباحًا
Photo of منتدى “كرانس مونتانا” يستأنف أنشطته في الداخلة

منتدى “كرانس مونتانا” يستأنف أنشطته في الداخلة

2021-05-08 / 10:49 مساءً
Photo of وزيرة خارجية اسبانيا ردا على المغرب : “ليست لدينا أية إضافات”

وزيرة خارجية اسبانيا ردا على المغرب : “ليست لدينا…

2021-05-08 / 10:34 مساءً
Photo of بعد “كوهلر”.. غوتيريس يكشف عن ترشيحه ل12 مبعوث خاص الى الصحراء المغربية

بعد “كوهلر”.. غوتيريس يكشف عن ترشيحه ل12 مبعوث خاص…

2021-05-08 / 6:50 مساءً
Photo of تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

تحقيقات وإقالات.. “ثغرة بنبطوش” عنوان لاخفاق مخابراتي جزائري

2021-05-08 / 5:59 مساءً
Photo of “إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

“إخوان العثماني” يُدينون اقتحام القوات الاسرائيلية للمسجد الأقصى

2021-05-08 / 5:13 مساءً
Photo of الاحزاب المغربية تستنكر استقبال اسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي

الاحزاب المغربية تستنكر استقبال اسبانيا لزعيم الانفصاليين ابراهيم غالي

2021-05-08 / 4:45 مساءً
Photo of المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

المغاربة يحتفلون بالذكرى 18 لميلاد الأمير مولاي الحسن

2021-05-08 / 9:50 صباحًا
Photo of تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

تورط في جرائم فساد.. الداخلية توقف خليفة قائد بمراكش

2021-05-08 / 9:38 صباحًا
Photo of المالكي يشيد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا

المالكي يشيد بمسار التعاون الذي يجمع بين المغرب ورواندا

2021-05-08 / 8:36 صباحًا

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق