وزراء الخارجية العرب يجتمعون لبحث تطورات الوضع في القدس

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أنه تقرر عقد دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية يوم الثلاثاء المقبل، بناء على طلب دولة فلسطين، لبحث تطورات الوضع في القدس المحتلة.

وذكرت الجامعة العربية في بيان أن الاجتماع، الذي سيُعقد عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك، و الاعتداء على المصلين في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية والمخططات للإستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.

الى ذلك ، استنكر مجلس الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، العدوان المتكرر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى والمصلين والمعتكفين، محذرا من تداعيات خطيرة لاستمرار الاعتداء على أولى القبلتين.

وتصاعدت في الأيام والليالي الأخيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على حرمة المسجد الأقصى، حيث نفذت العديد من الاقتحامات، وأغلقت المصليات، واعتدي على المصلين والمعكتفين داخل الأقصى.

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