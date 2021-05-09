الرشيدية .. ضبط 16 حمارا محمّلة ب 700 كيلوغرام من المخدرات
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الرشيدية .. ضبط 16 حمارا محمّلة ب 700 كيلوغرام من المخدرات

2021-05-09 / 1:47 مساءً
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هبة بريس - الرشيدية

هبة بريس – الرشيدية

بالحدود الجنوبية الشرقية للمملكة وبالضبط بمنطقة “الرملية” بالجماعة الترابية سيدي علي بإقليم الرشيدية، تم مساء أمس السبت 08 ماي الجاري، ضبط 16 حمارا محملة بحوالي 700 كيلوغرام من مخدر الشيرا كانت معبأة في 28 حزمة.

وحسب مصدر مطلع ل “هبة بريس” فإن هذه الحمير المحملة بالمخدرات تم رصدها من طرف الوحدات العسكرية المرابطة بالحدود المغربية الجزائرية بالمكان المسمى ب”واد الدورة”.

وبمجرد علمها بالخبر انتقلت فرقة من الدرك الملكي التابعة لمركز مرزوكة إلى عين المكان حيث تم حجز الحمير مع المخدرات، وتم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن المتورطين في هذه القضية، وكذا تحديد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات.

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