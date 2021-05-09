البتيخ" يرسل رضيعين إلى الانعاش بسطات
الصورة تعبيرية

” البتيخ” يُرسل رضيعين إلى الانعاش بسطات

2021-05-09 / 12:38 مساءً
0
محمد منفلوطي_هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن رضيعين شقيقين توأمين في ربيعهما الثاني، نقلا على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية، ومنه إلى قسم العناية المركزة، بعد تسمم غذائي يعتقد أنه ناتج عن تناولهما لفاكهة البطيخ بإحدى الدواوير بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

هذا ولازال الصغيران يتلقيان العلاجات الضرورية داخل قسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية، حيث أكدت مصادرنا أن حالتهما مستقرة.

وتبقى نتائج التحاليل التي أجرتها المصالح المختصة بتعاون مع إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات كفيلة للوقوف عن الأسباب الرئيسية لهذا التسمم الغذائي وهل هو فعلا له علاقة بتناولهما لفاكهة البتيخ أم بمادة غذائية أخرى؟

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصرع ثلاثيني رمى بنفسه من الطابق الثاني بخريبكة

مصرع ثلاثيني رمى بنفسه من الطابق الثاني بخريبكة

2021-05-09 / 10:21 صباحًا
Photo of قطار يخرج عن سكته بمصر دون وقوع إصابات

قطار يخرج عن سكته بمصر دون وقوع إصابات

2021-05-09 / 12:05 صباحًا
Photo of برشيد…سيارة تبثر ذراع شخص وترديه قتيلا

برشيد…سيارة تبثر ذراع شخص وترديه قتيلا

2021-05-08 / 11:28 مساءً
Photo of فاجعة.. مصرع ستة أشخاص في حادثة سير مأساوية بقلعة السراغنة

فاجعة.. مصرع ستة أشخاص في حادثة سير مأساوية بقلعة…

2021-05-08 / 8:20 مساءً
Photo of مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير مأساوية ضواحي الحسيمة

مصرع شخص وإصابة آخرين في حادثة سير مأساوية ضواحي…

2021-05-08 / 5:21 مساءً
Photo of الحسيمة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وحجز معدات لوجستيكية

الحسيمة.. إجهاض عملية للهجرة السرية وحجز معدات لوجستيكية

2021-05-08 / 2:52 مساءً
Photo of المهدية.. توقيف شخص متلبسا بترويج مخدرات

المهدية.. توقيف شخص متلبسا بترويج مخدرات

2021-05-08 / 2:22 مساءً
Photo of أمن آسفي يوقف سارق سيدة بالعنف في الشارع العام

أمن آسفي يوقف سارق سيدة بالعنف في الشارع العام

2021-05-07 / 2:50 مساءً
Photo of مرزوݣة : إنتحار فتاة ببئر مهجور والسلطات تفتح تحقيق

مرزوݣة : إنتحار فتاة ببئر مهجور والسلطات تفتح تحقيق

2021-05-07 / 12:13 مساءً
Photo of اعتدى على عنصري شرطة ب”سكين”.. أمن سلا يوقف مروج مخدرات

اعتدى على عنصري شرطة ب”سكين”.. أمن سلا يوقف مروج…

2021-05-07 / 10:41 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق