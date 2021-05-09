” البتيخ” يُرسل رضيعين إلى الانعاش بسطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

أكدت مصادر هبة بريس، أن رضيعين شقيقين توأمين في ربيعهما الثاني، نقلا على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية، ومنه إلى قسم العناية المركزة، بعد تسمم غذائي يعتقد أنه ناتج عن تناولهما لفاكهة البطيخ بإحدى الدواوير بجماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات.

هذا ولازال الصغيران يتلقيان العلاجات الضرورية داخل قسم الإنعاش تحت المراقبة الطبية، حيث أكدت مصادرنا أن حالتهما مستقرة.

وتبقى نتائج التحاليل التي أجرتها المصالح المختصة بتعاون مع إدارة مستشفى الحسن الثاني بسطات كفيلة للوقوف عن الأسباب الرئيسية لهذا التسمم الغذائي وهل هو فعلا له علاقة بتناولهما لفاكهة البتيخ أم بمادة غذائية أخرى؟

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