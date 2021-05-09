كورونا بالمغرب العربي
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خبير : “كوفيد -19” تزيد من إضعاف منطقة المغرب العربي

2021-05-09 / 12:01 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

اعتبر رشيد الحديقي ، الباحث في مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة عبد المالك السعدي بطنجة،أن وباء كوفيد -19 يزيد من إضعاف منطقة المغرب العربي.

وأكد هذا الخبير في قضايا الحوار الأورومتوسطي والجيو-سياسية المغاربية والعولمة في مقطع (بودكاست) حول “حالة المغرب العربي ما بعد كوفيد -19” ،أن أزمة كوفيد -19 العالمية “تزيد من إضعاف المنطقة المغاربية وتشكل صدمة وتخلف تداعيات سلبية وملموسة على اقتصادات المغرب العربي ، مثل انخفاض الناتج الداخلي الخام وتفاقم عجز الميزانية وارتفاع المديونية وتراجع الاستثمارات المباشرة والأجنبية “.

وأضاف “نلاحظ في كل مكان أن المواطن خلال هذه الفترة من كوفيد-19 كان له تأثير في اختيار السياسات العامة أو في مسلسل إعادة البناء السياسي ، وذلك وفقا لسياق كل بلد “، مشيرا إلى أن أزمة كوفيد-19 العالمية أدت إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية.

كما اعتبر الحديقي أن استقرار البلدان المغاربية رهين بمدى القدرة على ضبظ ،بطريقة مشروعة، للانقسام الايديولوجي والطابع التركيبي للمجتمع .

وأشار إلى أن البلدان المغاربية تواصل تنفيذ سياساتها العامة خارج الإطار المغاربي لكونها منشغلة بمتطلبات البناء السياسي والأمن الترابي ومستلزمات الأزمة.

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