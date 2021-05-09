نتنياهو عن التطورات في القدس: سنواصل البناء
الصورة من الارشيف

نتنياهو عن التطورات في القدس: سنواصل البناء

2021-05-09 / 11:30 صباحًا
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة العبرية “ترفض بشدة” الضغوط الدولية الرامية لإقناعها بالامتناع عن توسيع أنشطتها الاستيطانية في مدينة القدس.

وتطرق نتنياهو في مستهل جلسة حكومية أسبوعية ترأسها اليوم الأحد، إلى آخر مستجدات الوضع في القدس التي شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.

وقال: “الضغوط الرامية إلى منعنا من البناء في القدس تتزايد في الآونة الأخيرة، وأبلغنا أفضل أصدقائنا بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وسنواصل البناء هناك”.

وتعهد نتنياهو بـ”ضمان حرية العبادة في القدس وعدم السماح باندلاع أعمال شغب” في المدينة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع “طوارئ كورونا”

الإسبان يحتفلون عفويا بالشوارع برفع “طوارئ كورونا”

2021-05-09 / 11:50 صباحًا
Photo of البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف في القدس

البابا فرنسيس يدعو لإنهاء العنف في القدس

2021-05-09 / 11:13 صباحًا
Photo of انفجار قرب مدرسة في كابول يودي بحياة 30 شخصا على الأقل

انفجار قرب مدرسة في كابول يودي بحياة 30 شخصا…

2021-05-09 / 10:34 صباحًا
Photo of استطلاع : 44% من سكان العالم يعتبرون الولايات المتحدة تهديدا للديمقراطية

استطلاع : 44% من سكان العالم يعتبرون الولايات المتحدة…

2021-05-09 / 9:37 صباحًا
Photo of مظاهرات حاشدة في البرتغال احتجاجا على البطالة

مظاهرات حاشدة في البرتغال احتجاجا على البطالة

2021-05-09 / 8:30 صباحًا
Photo of طيار فرنسي يشتكي الجيش بعد ربطه وقصفه بالذخيرة الحية

طيار فرنسي يشتكي الجيش بعد ربطه وقصفه بالذخيرة الحية

2021-05-09 / 8:00 صباحًا
Photo of منظمات غير حكومية إسبانية تطالب بـ “القبض الفوري” على “غالي”

منظمات غير حكومية إسبانية تطالب بـ “القبض الفوري” على…

2021-05-08 / 11:39 مساءً
Photo of إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا

إصابة 5 أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا

2021-05-08 / 11:05 مساءً
Photo of المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات كوفيد”

المفوضية الأوروبية تكشف عن موعد إطلاق نظام العمل بـ”جوازات…

2021-05-08 / 9:29 مساءً
Photo of في سياق تصعيد دبلوماسي.. ألمانيا تمنع تصدير شُحنة عجول الى المغرب

في سياق تصعيد دبلوماسي.. ألمانيا تمنع تصدير شُحنة عجول…

2021-05-08 / 8:57 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق