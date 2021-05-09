نتنياهو عن التطورات في القدس: سنواصل البناء

هبة بريس ـ وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الدولة العبرية “ترفض بشدة” الضغوط الدولية الرامية لإقناعها بالامتناع عن توسيع أنشطتها الاستيطانية في مدينة القدس.

وتطرق نتنياهو في مستهل جلسة حكومية أسبوعية ترأسها اليوم الأحد، إلى آخر مستجدات الوضع في القدس التي شهدت في الأيام الأخيرة اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين.

وقال: “الضغوط الرامية إلى منعنا من البناء في القدس تتزايد في الآونة الأخيرة، وأبلغنا أفضل أصدقائنا بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وسنواصل البناء هناك”.

وتعهد نتنياهو بـ”ضمان حرية العبادة في القدس وعدم السماح باندلاع أعمال شغب” في المدينة.

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