البيجيدي بالبرلمان يستدعي بوريطة للوقوف على التطورات الأخيرة بفلسطين

هبة بريس ـ الرباط

طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، بانعقاد لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وذلك للوقوف على التطورات الأخيرة التي تعرفها القضية الفلسطينية.

وقال فريق “المصباح” في مراسلة وجهت إلى رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، إن مدينة القدس الفلسطينية المحتلة عرفت خلال الأيام الأخيرة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين متطرفين في محيط البلدة القديمة، وذلك لدفع الفلسطينيين إلى المغادرة عقب أداء صلاة التراويح في المسجد الأقصى.

وأوضح فريق “المصباح” في المراسلة ذاتها، أنه في الوقت الذي “تؤكد فيه بلادنا الدعم المستمر والتضامن الثابت مع الشعب الفلسطيني دفاعا عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة، وذلك في حرص تام على عدم المساس بالخصوصية الدينية للقدس والحفاظ على وضعها القانوني، “فإننا وفي إطار مواكبتنا لالتزام بلدنا الدائم والموصول بالدفاع عن القضة الفلسطينية العادلة، ندعو لعقد اجتماع للجنة بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لتسليط الضوء على حصيلة هذه الجهود التي تبذلها بلادنا تحت قيادة جلالة الملك”.

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