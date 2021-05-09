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طقس الأحد: تشكل سحب منخفضة مع نزول قطرات متفرقة

2021-05-09 / 9:08 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح ستعطي قطرات متفرقة بالسواحل الوسطى ، مع مرور سحب كثيفة نوعا ما محملة بأمطار أو زخات متفرقة أحيانا بالريف والسايس والشمال-الغربي والواجهة المتوسطية.

وستهم سحب غير مستقرة نسبيا خلال الزوال مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط ، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا شمال المنطقة الشرقية وما تبقى من المناطق الشمالية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة

وسيكون الطقس هادئا مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة . كما سيتم تسجيل هبوب زوابع رملية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي .

وستهب الرياح قوية نوعا ما ، جنوبية غربية بالمنطقة الشرقية والريف ومنطقة طنجة والأطلس و السفوح الجنوبية-الشرقية ومعتدلة من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية ومن القطاع الغربي إلى جنوبية في باقي المناطق .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، ما بين 14 و 21 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 11 و 17 درجة بباقي المناطق .

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 15 و22 درجة بالمرتفعات ومنطقة طنجة واللوكوس ، ما بين 21 و 28 درجة بباقي المناطق الشمالية ،الوسط والسايس ، وستكون ما بين 25 و 31 درجة بالمنطقة الشرقية ، وما بين 28 و35 درجة بالجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية .

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز ، وقليل الهيجان الى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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