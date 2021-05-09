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المغرب يتابع بقلق الأحداث العنيفة المتواترة بالقدس

2021-05-09 / 2:40 صباحًا
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هبة بريس- الرباط

ذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن المملكة المغربية تابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة المتواترة في القدس الشريف وفي المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، تعتبر “هذه الانتهاكات عملا مرفوضا ومن شأنها أن تزيد من حدة التوتر والاحتقان”.

واعتبرت الوزارة في البللغ ذاته أن “الإجراءات الأحادية الجانب ليست هي الحل وتدعو الى تغليب الحوار واحترام الحقوق”، مؤكدة على ضرورة “الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى المبارك

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