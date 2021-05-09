إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا أمير قطر؟

هبة بريس- الرباط

تواصل الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، عادتها السيئة في نشر تدوينات معادية للمغرب ، واستفزاز مشاعر ملايين المغاربة، إرضاء لأسيادها جنيرالات العسكر الجزائري “العجائز”.

بن قنة، التي تعد أحد الأبواق الإعلامية للنظام العسكري الديكتاتوري، وبعد إثارتها حفيظة المغاربة عدة مرات، عادت لتعزف على نفس الوتر تزامنا مع الأحداث التي تشهدها مدينة القدس، وذلك بتعمد نشر تدوينة “مسمومة” تساءلت من خلالها عن موقف المملكة قائلة “هل أتاك حديث القدس يارئيس لجنة القدس”؟ بينما لم تتجرأ على طرح نفس السؤال على أسيادها القطريين وعسكر المرادية أم أن فلسطين لاتعنيهم في شيء!!

والغريب أن بن قنة التي لا تفوت أية فرصة للنيل من المغرب ووحدته الترابية، لاسيما مع تناسل الصفعات المتتالية التي يتلقاها أسيادها نتيجة الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية، تتعمد غض الطرف عما يقع في بلدها الجزائر من أزمات حقيقية، بدءا بالحراك الذي يقض مضجع “العجائز مرورا بمجاعة الحليب والزيت ووصولا الى الوضع الحقوقي المخيف بعد اغتصاب قاصرين داخل مخافر الشرطة الجزائرية.

والواضح أن عجائز الجزائر ، وجدوا في بن قنة وأمثالها ممن يقتاتون على فتات أمراء الخليج نظير الطاعة” الفيودالية “، ابواقا لتصريف مواقف معادية للمغرب في قضايا تكبدت فيها الجارة الشرقية الهزائم تلو الأخرى،خاصة بعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على كافة الأقاليم الجنوبية.

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