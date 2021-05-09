إلى خديجة بن قنة.. هل أتاك حديث القدس يا أمير قطر؟

2021-05-09 / 1:37 صباحًا
0
هبة بريس- الرباط

تواصل الإعلامية الجزائرية بقناة الجزيرة القطرية، خديجة بن قنة، عادتها السيئة في نشر تدوينات معادية للمغرب ، واستفزاز مشاعر ملايين المغاربة، إرضاء لأسيادها جنيرالات العسكر الجزائري “العجائز”.

بن قنة، التي تعد أحد الأبواق الإعلامية للنظام العسكري الديكتاتوري، وبعد إثارتها حفيظة المغاربة عدة مرات، عادت لتعزف على نفس الوتر تزامنا مع الأحداث التي تشهدها مدينة القدس، وذلك بتعمد نشر تدوينة “مسمومة” تساءلت من خلالها عن موقف المملكة قائلة “هل أتاك حديث القدس يارئيس لجنة القدس”؟ بينما لم تتجرأ على طرح نفس السؤال على أسيادها القطريين وعسكر المرادية أم أن فلسطين لاتعنيهم في شيء!!

والغريب أن بن قنة التي لا تفوت أية فرصة للنيل من المغرب ووحدته الترابية، لاسيما مع تناسل الصفعات المتتالية التي يتلقاها أسيادها نتيجة الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية في قضية الصحراء المغربية، تتعمد غض الطرف عما يقع في بلدها الجزائر من أزمات حقيقية، بدءا بالحراك الذي يقض مضجع “العجائز مرورا بمجاعة الحليب والزيت ووصولا الى الوضع الحقوقي المخيف بعد اغتصاب قاصرين داخل مخافر الشرطة الجزائرية.

والواضح أن عجائز الجزائر ، وجدوا في بن قنة وأمثالها ممن يقتاتون على فتات أمراء الخليج نظير الطاعة” الفيودالية “، ابواقا لتصريف مواقف معادية للمغرب في قضايا تكبدت فيها الجارة الشرقية الهزائم تلو الأخرى،خاصة بعد القرار التاريخي للولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بالسيادة المغربية الكاملة على كافة الأقاليم الجنوبية.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

الحبس والغرامة لبائعي المنتجات الصحية والأدوية بشكل غير قانوني

2021-05-08 / 12:22 مساءً
Photo of السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31 ماي

السلطات الاسبانية تمدد إغلاق معبر سبتة الى غاية 31…

2021-05-02 / 6:52 مساءً
Photo of أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم.. رصد انصهار ثقبين أسودين

أكبر حدث كوني منذ الانفجار العظيم.. رصد انصهار ثقبين…

2021-05-01 / 11:32 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد بن طلال

الملك محمد السادس يعزي العاهل الأردني بوفاة الأمير محمد…

2021-05-01 / 8:03 مساءً

المغرب حقق السبق على البلدان الأخرى في موسيقى “الجاز…

2021-05-01 / 7:30 صباحًا
Photo of برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون أذكى خلق الله

برلماني يسخر من تلاميذ شفشاون ولفتيت : أبناء الشاون…

2021-04-28 / 10:28 مساءً
Photo of ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري لإحداث مدينة المهن والكفاءات

ب24 مليون درهم.. مجلس جهة الشمال يقتني الوعاء العقاري…

2021-04-26 / 11:22 مساءً
Photo of تواطؤ مع مبحوث عنه.. نقابة الصحافة تنتقد تجاهل وسائل اعلام اسبانية وفرنسية لفضيحة “غالي”

تواطؤ مع مبحوث عنه.. نقابة الصحافة تنتقد تجاهل وسائل…

2021-04-26 / 8:14 مساءً
Photo of إحباط محاولة تسلل 60 مهاجرا غير نظامي الى مليلية السليبة

إحباط محاولة تسلل 60 مهاجرا غير نظامي الى مليلية…

2021-04-26 / 6:04 مساءً
Photo of الإعلان عن الفائزين الإثني عشر برحلة إلى مخيم الفضاء لـ”NASA”

الإعلان عن الفائزين الإثني عشر برحلة إلى مخيم الفضاء…

2021-04-26 / 7:00 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق